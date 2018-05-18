Вашингтон, 18 мая, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео потребует от «европейских союзников» максимального давления на Иран и предъявит «дорожную карту» для противодействия «совокупности иранских угроз», 18 мая передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

Старший советник по политическим вопросам Брайан Хук сообщил журналистам, что Помпео сделает соответствующее заявление в понедельник, 21 мая. Хук также отметил, что не стоит «преувеличивать разногласия между США и Европой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 мая Еврокомиссия опубликовала пакет мер для противодействия новым санкциям США против Ирана. В частности, предлагается перейти на прямые расчеты с Центробанком Ирана, разрешить прямые инвестиции ЕИБ в Иран и заблокировать возможность компаниям ЕС исполнять санкции США.