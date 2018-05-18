Москва, 18 мая, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Разработанный Торгово-промышленной палатой (ТПП) законопроект «О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в Госдуму депутатом Татьяной Алексеевой, принят Государственной Думой в первом чтении, сообщает пресс-служба Палаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как отметил вице-президент федеральной палаты Вадим Чубаров, в законопроекте предложено, в частности, распространить применение нулевой ставки НДС при реализации драгоценных металлов Госфонду РФ, ЦБ РФ и банкам в отношении налогоплательщиков, осуществляющих производство драгоценных металлов из лома и отходов без лицензии.

Согласно действующей же редакции Налогового кодекса и законодательства о недрах применение такой льготы возможно только при получении лицензии на пользование участками недр. Однако, подчеркнул вице-президент ТПП, в соответствии с лицензионным законодательством и законодательством о недрах лицензирование производства драгоценных металлов из лома и отходов сейчас не предусмотрено.

При этом, добавил Вадим Чубаров, из лома и отходов ежегодно добывается драгоценных металлов на сумму более 100 млрд рублей. Эту работу в стране осуществляют около 40 крупных предприятий и множество субъектов малого бизнеса. Принятие закона позволит исключить неравное положение, в котором оказались малые предприятия, тогда, как другие игроки рынка соответствующую лицензию имеют. Это, в том числе, добавляет Чубаров, противоречит и принципу нейтральности налога на добавленную стоимость.