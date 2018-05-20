Варшава, 20 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В свете консультаций, которые проводят Польша, Венгрия и Чехия по бюджету ЕС на период 2021−27 гг, вновь возникает вопрос о судьбе т.н. Вышеградской группы как отдельного «более плотного» образования внутри ЕС. О проблемах союза восточноевропейцев в рамках ЕС рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Знак «STOP»

«Вышеградская группа», особое содружество Польши, Чехии, Венгрии и Словакии в рамках ЕС, должна была, по мысли лидеров этих стран, совместно продвигать свою точку зрения на экономические и политические аспекты развития ЕС в целом. Последние консультации, например, выявили обеспокоенность Чехии нормативами использования собственных природных ресурсов в рамках законодательства ЕС, а Польша и Венгрия сосредоточились на проблемах фермеров. Страны «Вышеградской группы» объединил также взгляд на проблему мигрантов в ЕС из стран Африки и Ближнего Востока, склоняющийся к неприятию свободного расселения мигрантов.

Тем не менее в последнее время многие эксперты отмечают ослабление солидарности внутри «Вышеградской группы». Серьезной оказалась проверка на прочность в ходе спора Польши и Германии по вопросу ответственности и материального ущерба в результате Второй мировой войны, когда Чехия и Словакия отказались поддержать Варшаву. А самой Польше не нравится позиция, занятая Венгрией в отношении Украины. Так есть ли будущее у «Вышеградской группы» как союза единомышленников?

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