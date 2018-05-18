Сочи, Краснодарский край, 18 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров второго правительства Дмитрия Медведева и вице-премьеров России. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Напомним, сегодня состоялась рабочая встреча председателя правительства Дмитрия Медведева с российским лидером. На этой встрече Медведев представил президенту кандидатов на посты министров в своем втором правительстве, а также ранее озвученных кандидатов в вице-премьеры.

Путин одобрил кандидатов и подписал указ об их назначении. Второе правительство Медведева выглядит следующим образом:

министр просвещения — Ольга Васильева,

министр науки и высшего образования — Михаил Катюков,

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

министр юстиции — Александр Коновалов,

министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв,

министр иностранных дел — Сергей Лавров,

министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

министр культуры — Владимир Мединский,

министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков,

министр энергетики — Александр Новак,

министр экономического развития — Максим Орешкин,

министр по ГО и ЧС — Евгений Зинчев,

министр финансов — Антон Силуанов,

министр здравоохранения — Вероника Скворцова,

министр транспорта — Евгений Дитрих,

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

министр труда и соцзащиты — Максим Топилин,

министр обороны — Сергей Шойгу,

министр спорта — Павел Колобков.

Также посты вице-премьеров занимают Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО).