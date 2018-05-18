Москва, 18 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главой МЧС РФ в новом правительстве Евгения Зиничева. На этом посту он сменит Владимира Пучкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Предложенный список кандидатур на посты министров одобрил президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

Пучков возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года.

Зиничев — бывший руководитель регионального управления ФСБ, в 2016 году он руководил Калининградской областью, затем стал замдиректора ФСБ РФ.