Москва, 18 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в министры:

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

министр просвещения — Ольга Васильева,

министр науки и высшего образования — Михаил Катюков,

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

министр юстиции — Александр Коновалов,

министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв,

министр иностранных дел — Сергей Лавров,

министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

министр культуры — Владимир Мединский,

министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков,

министр энергетики — Александр Новак,

министр экономического развития — Максим Орешкин,

министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,

министр финансов — Антон Силуанов,

министр здравоохранения — Вероника Скворцова,

министр транспорта — Евгений Дитрих,

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

министр труда и соцзащиты — Максим Топилин,

министр обороны — Сергей Шойгу,

министр спорта — Павел Колобков.

Также посты вице-премьеров занимают Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО).

Таким образом, портфелей лишились Александр Ткачев (Минсельхоз), Михаил Мень (Минстрой), Николай Никифоров (Минсвязи), Владимир Пучков (МЧС), Сергей Донской (Минприроды), Максим Соколов (Минтранс), Александр Галушко (министр по развитию Дальнего Востока), Михаил Абызов (министр РФ по вопросам Открытого правительства). А также вице-премьеры Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович.