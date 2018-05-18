Иркутск, 18 мая, 2018, 13:24 — ИА Регнум. На Байкале, в заповедной зоне острова Ольхон, собираются открыть общественный пляж. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой администрацию поселка Хужир в Ольхонском районе Иркутской области. Известно, что работы по благоустройству планируется начать в конце мая 2018 года. За месяц до открытия пляжа акваторию купальной территории оградят буями, на побережье установят вышку и разместят спасательные лодки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег в Бурятии

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Ранее в Иркутской области действовали всего два общественных пляжа — Якоби в Иркутске и Еловский пруд в Ангарске.

«Все понимают, что дефицит организованных мест купания — это потенциальный риск для жизни и здоровья людей. К сожалению, из года в год ситуация практически не меняется. Регулярно открываются лишь два общественных пляжа. В прошлом году впервые был открыт общественный пляж в районе населенного пункта Хужир Ольхонского района, но действовал он считанные недели. Нет оборудованных зон для купания на многочисленных турбазах и базах отдыха Ольхонского, Осинского, Братского районов. По ситуации с пляжами в других районах области также никакого прогресса», — пояснил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Воды Байкала

Между тем в мифах и легендах Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. В конце 1990-х годов бурятские шаманы официально признали его «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят». Помимо этого, остров считается крупным культовым центром курумчинской культуры VI—X веков. Здесь обнаружено большое количество курумчинских городищ-святилищ и шатровых могильников, что свидетельствует о заселении острова в глубокой древности. Тем не менее, принимая во внимание недавнее десятикратное сокращение водоохранной зоны Байкала, пляж на Ольхоне, скорее всего, откроют. Общественники и экологи уже выражают протесты.

«Любой общественный пляж — это мощная точка притяжения для отдыхающих. Нуждается ли в таком дополнительном способе привлечения туристов остров Ольхон, который последние годы и без всякого пляжа испытывает колоссальное антропогенное воздействие? Считаю, что сейчас следует думать не о том, как зазвать на Ольхон еще больше туристов, а как минимум о диверсификации турпотока по байкальскому побережью», — высказался член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

Тем временем общественник Андрей Ершов написал открытое обращение прокурору Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергею Зенкову (есть в распоряжении редакции ИА REGNUM ) с просьбой провести проверку законности обустройства общественного пляжа.

«Бухта, где собираются открыть пляж (рядом с мысом Бурхан), является составляющей частью природного ландшафта этого уникального природного памятника. Согласно Перечню памятников культуры, включаемых в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения, утвержденному постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327, пещера на мысу Бурхан (Скале-Шаманке) отнесена к памятникам археологии.

В соответствии с приказом Минкультуры от 23 июля 2015 г. №1186-р объект культурного наследия федерального значения «Пещера на мысу Бурхан» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 381 440 183 130 006. Мыс Бурхан также является памятником природы регионального значения.

Считаю, что обустройство общественного пляжа в этом месте будет противоречить природоохранному и культурному статусам памятника природы, создаст дополнительные риски для сохранения этого природного наследия.

Кроме того, полагаю, что местные органы власти не вправе принимать решения, которые негативным образом могут отразиться на объекте, имеющего статус федерального значения.

Мыс Бурхан (Скала-Шаманка) является сакральным местом и почитается жителями Байкальского региона, а также многочисленными туристами со всего мира, посещающими его, как культовое и священное. Обустройство здесь общественного пляжа оскорбляет чувства этих людей», — говорится в обращении к природоохранному прокурору Сергею Зенкову.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальская территория

Напомним, ранее именно он предложил отклонить проект Минприроды по десятикратному сокращению водоохранной зоны «Байкала», поскольку полагает, что единственным мотивом этого документа «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

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Иркутский учёный Виталий Рябцев тоже полагает, что новые границы водоохранной зоны были переделаны после того, как были собраны «заявки» от «заинтересованных лиц».

«Из водоохранной зоны исключены многочисленные участки с незаконно возведенными дачными некоммерческими товариществами, с турбазами и дорогами к ним. Также исключали участки ещё не застроенные, но уже незаконно проданные, например, вдоль Сарайского пляжа на о. Ольхон», — озвучивал ранее версию кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

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После принятия правительственного постановления о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала активизировались также и те, кому по итогам прямой линии с президентом РФ поручено построить новую дорогу на Ольхон. К примеру, представитель проектной организации «Регион Проект» Евгений Школьников, говоря об инновационном подходе к разработке проектной документации и необходимости снижения экологической нагрузки на окружающую среду, заявил о возможности размещения в поселке Хужир асфальтобетонного завода, необходимого для строительства дороги.

Ну, а что? Может быть, тогда и мусорный полигон туда же перенести?