Москва, 18 мая, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В Сирии находятся представители вооруженных сил нескольких государств, которые юридически не имеют оснований там находиться, заявил 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что Россия находится в Сирии по обращению главы государства Башара Асада и имеет все легитимные основания для этого.

«Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии», — заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 17 мая Путин во время встречи с Асадом заявил, что иностранные войска, который находятся в Сирии, должны будут покинуть Арабскую Республику.