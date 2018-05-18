Днепропетровск, Украина, 18 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислав Животниченко отшутился на вопрос президента Украины Петра Порошенко, сообщает 18 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, Порошенко в ходе посещения строительства объездной дороги в Днепропетровской области решил поинтересоваться, сколько нужно денег для строительства дорог в области. Его подчиненный, нисколько не стесняясь, ответил в лицо президенту: «А кто знает сколько?»

Впрочем, Порошенко не оценил юмор и порекомендовал Животниченко шутить дома.

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Напомним, в 2014 году к власти в Киеве незаконным путем пришли украинские националисты. С тех пор Украина находится в системном кризисе из-за неумелого управления страной и тотальной коррупции в высших эшелонах власти.