«Это приговор Порошенко»: Главу Украины высмеяли за «дорожные» откровения

Киев, , 18:12 — REGNUM Сегодня, 17 мая, во время рабочего визита в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко посетил строительную площадку второй очереди объездной дороги вокруг города Днепр (так на Украине сейчас называют Днепропетровск), передает корреспондент ИА REGNUM.

На брифинге Порошенко заявил, что масштабный ремонт дорог в Днепропетровской области и на Украине в целом стал возможен благодаря децентрализации и эффективности местной власти.

«Многие дороги строятся именно за счет области. В этом году уже более 50% сводного бюджета Украины будут составлять средства местных бюджетов. А это и дороги, и школы, и детские сады, и освещенные улицы. Там, где местная власть эффективна, там, где она инвестирует, ремонтирует, строит, жители имеют возможность оценить все преимущества децентрализации», — отметил президент.

Также он прокомментировал перспективы постройки трассы Днепропетровск — Киев, заявив о «прорыве» — первые 12 км дороги (из примерно 430 км) должны быть построены уже в этом году.

«Строительство или капитальный ремонт дороги в направлении Киева — это то, о чём годами мечтали жители Днепропетровщины. Однако за 26 лет так и не дождались строительства», — заявил Порошенко.

Общественность и эксперты восприняли заявления президента традиционно негативно.

«Пётр Порошенко приехал в Днепропетровскую область проинспектировать ремонт дорог. Непонятно, почему он летел самолетом. Инспекционный автопробег от Киева до Днепра дал бы куда больше информации к размышлению», — задается вопросом общественный деятель Ольга Палий.

Другой общественный деятель, Вадим Фульмахт, возмущается словами Порошенко о «прорыве»:

"Между Киевом и Днепром около 500 км. А тут предлагается гордиться участком дороги 12(!) км, который только будет (нет, даже не будет — а должен быть!!) построен до конца года (!!!)».

Резюме «дорожным» заявлениям президента Украины подводит в своем Facebook политолог Сергей Гайдай.

«Знаете, что такое для президента окончательный приговор о похоронах надежд на второй срок? Это когда уже не критикуют, не троллят, не обвиняют. Это когда просто стебутся. Причём — с поводом и без. Когда всёе уже с этим персонажем понятно, не интересно и уж точно не страшно. Как это было с Януковичем, в памяти? Последний год Ющенко помните?» — комментирует политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 15 мая Порошенко высмеяли за пафосное участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области. В этот же день в это же время президент России Владимир Путин открывал Крымский мост.