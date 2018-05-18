Москва, 18 мая, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Усиление социального неравенства в России — это следствие той политики, которую проводил предыдущий кабинет министров, считает первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 20% жителей России средств хватает лишь на еду.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«Усиление социального неравенства — это прямое следствие той социально-экономической политики, которую проводил предыдущий кабинет министров, — сказал Емельянов. — Любая сырьевая экономика характеризуется подобным расслоением. Если же говорить о будущем, то я тут не оптимист — состав правительства остался почти прежним, и возглавляет его тот же человек с теми же взглядами. Иными словами, надеяться на изменение экономической политики и перемены к лучшему в социальной сфере, в деле борьбы с бедностью не приходится».

По мнению парламентария, для изменения ситуации власти РФ должны кардинальным образом изменить макроэкономическую политику.

«Сейчас она проводится в пользу прежде всего сырьевиков, нефтяников и газовиков, в пользу ритейла, в пользу финансового сектора, в то время как должна проводиться в пользу обрабатывающего сектора, — пояснил Емельянов. — Когда появятся высокодоходные рабочие места, и уровень бедности будет намного меньше».

Напомним, что, согласно данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), 20% жителей России хватает средств только на еду. Для 5% опрошенных даже покупка продуктов питания является проблемой. В Москве и Санкт-Петербурге проживает наименьший процент тех, кто считает себя малообеспеченными.

Кроме того, 19% опрошенных могут позволить себе купить бытовую технику и мебель. При этом на более дорогие покупки денег не хватает. Только 2% признались, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.

Опрос проводился в январе 2018 года.