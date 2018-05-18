Москва, 18 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Средняя розничная цена на бензин в России превысила отметку в 41 рубль за литр, свидетельствуют данные Росстата за неделю с 7 по 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 14 мая средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 39,51 рублей за литр, а Аи-95 вырос до 42,49 руб. за литр. Цена литра бензина марки Аи-98 составила 47,71 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало до 42,41 рубля за литр. В среднем по России стоимость топлива выросла на 46 копеек и составила 41,28 рубля за литр.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Махачкале (+4,8%), Рязани (3,2%) и Кирове (2,8%). В Москве рост розничных цен составил 1,5%, в Санкт-Петербурге — 0,8%.