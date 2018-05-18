Вашингтон, 18 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Конгрессмен от «Демократической партии» Джерри Коннолли заявил 17 мая, что представит проект о блокировании плана президента США Дональда Трампа использовать военные базы для детей задержанных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Колючая проволока

Коннолли пояснил, что это будет поправка к закону о национальной обороне (NDAA), которая защитит несовершеннолетних, не имеющих права на проживание в США, чьи родители были задержаны как нелегальные мигранты.

«Мое предложение состоит в том, чтобы избежать этой постыдной и жестокой меры администрации Трампа, которая пытается удержать детей от своих родителей на военных базах», — сказал конгрессмен.

Днем ранее газета The Hill написала о том, что Пентагон направил письмо должностным лицам Департамента здравоохранения и социальных служб с поручением посетить четыре военных объекта, чтобы выяснить, подходят ли они для размещения детей нелегальных мигрантов из Мексики. Практика размещения детей на военных объектах применялась и при предыдущей администрации Белого дома.