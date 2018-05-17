Москва, 18 мая, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Ростех разработал мотоцикл к линейке «Кортеж», однако не успел его еще довести до ума, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с президентом России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Чемезов

По словам Чемезова, мотоцикл в данный момент доводят до ума, но уже сейчас мотоцикл получился красивым и «нисколько не уступает любым западным производителям». В ответ на это Путин пожелал, чтобы мотоцикл был лучше западных аналогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России отметил новые автомобили «Кортеж» и призвал Ростех наладить их массовое производство, чтобы автомобили этой серии могли позволить себе люди с любым достатком.