Вашингтон, 18 мая, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном имеют иные перспективы, чем переговоры с Каддаффи, заявил президент США Дональд Трамп, 17 мая сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Он [Ким Чен Ын] останется в своей стране, продолжит ей руководить. Его страна будет очень богатой, а люди — необычайно трудолюбивы», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предполагают «ливийскую модель» ядерного разоружения КНДР только в случае провала мирных переговоров.