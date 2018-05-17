Донецк, 17 мая, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Автомобиль военнослужащих военного блока НАТО подорвался на минном поле в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Погибли три человека. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает оперативное командование Донецкой Народной Республики.

Army.mil Солдаты НАТО

«Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — приводит сообщение оперативного командования Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что в результате произошедшего погибли трое военнослужащих военного блока НАТО из Канады. Кроме того, пострадали двое американских солдат НАТО и трое украинских военных.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в очередной раз обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

Интенсивность обсьрелов позиций ЛНР и ДНР со стороны украинских силовиков в последние месяцы возросла. В Донецке и Луганске считают, что Киев готовится к очередной бессмысленной попытке силового решения конфликта в Донбассе.