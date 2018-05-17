Вашингтон, 17 мая, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Второй раунд двусторонних переговоров по вопросам торговли между Соединенными Штатами и Китаем проходит в Вашингтоне, 17 мая передает агентство Reuters.

Iecs США и Китай

Подробности обсуждений, связанных с идущей с марта «торговой войной» между США и КНР, пока не раскрываются. Делегацию США возглавляет министр финансов Стивен Мнучин, уже участвовавший в первом раунде «мирных переговоров» в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая президент США Дональд Трамп параллельно с ведущимися переговорами успел прокомментировать торговую политику Китая. Американский президент заявил журналистам, что Китай «очень избалован» свободной торговлей и долгие годы «разрывал» экономику США.