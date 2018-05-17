Вашингтон, 17 мая, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Власти США не исключают санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2», и были бы очень рады, если бы этот проект не был претворен в жизнь. Соответствующее заявление сделала сегодня, 17 мая, заместитель главы отдела государственного департамент по энергетической политике Сандра Аудрик в Берлине.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Мы были бы рады, если бы этот проект не был осуществлен», — заявила Аудрик.

Она также высказала мнение, что реализация данного проекта совершенно не пойдёт на пользу Украине и Евросоюзу.

Сотрудница госдепартамента напомнила, что ещё в 2017 году законодатели США создали условия для введения санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

После такой угрозы Аудрик отметила, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не строить «Северный поток — 2». В Вашингтоне также не убеждены, что Россия может предоставить Киеву гарантии сохранения транзита через украинскую территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США всеми силами пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2», так как видят в этом проекте угрозу своим национальным интересам и опасность сближения России с Евросоюзом. Президент США Дональд Трамп уже потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока — 2», а в обмен он обещал подумать о начале переговоров по новому торговому соглашению между ЕС и США.