Хельсинки, 17 мая, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В качестве одного из наиболее перспективных Финляндия рассматривает проект создания агрегатора ледокольных услуг с участием России. Об этом журналистам в Хельсинки заявил представитель по связям с общественностью финской государственной компании-оператора ледокольного флота Финляндии Ээро Хокканен, сообщает информационно-аналитическое агентство PortNews.

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Сейчас понятие агрегатора услуг стремительно набирает популярность на интернет-рынке. За трендом в поддержании своего «арктического имиджа» решила последовать и Финляндия. По словам Хокканена, в Финляндии целесообразным считают создание некоего агрегатора наподобие приложения Uber (такси), который, в свою очередь, предлагал бы операторам судов услуги ледокольной проводки с участием ледокольных флотов России, Финляндии, Канады, США, Норвегии, а также стран Прибалтики.

При этом представитель финской стороны признал, что несмотря на всю его перспективность, реализация такого проекта станет возможной лишь после снятия санкций и нормализации геополитической ситуации вокруг России.

В Финляндии также не отступают и от идеи реализации концепции «Арктического Средиземноморья», предусматривающей сотрудничество стран Северной Европы и западных российских арктических регионов в вопросах регулирования, с последующим созданием единого рынка труда, утверждением единого плана развития инфраструктуры и согласованием общей позицией по наиболее существенным вопросам арктической политики.

Концепция «Арктического Средиземноморья» появилась не так давно и подразумевает, что размеры Европейского союза позволяют ему играть достаточно важную роль в Арктическом регионе, поэтому Брюссель должен стремиться к тому, чтобы иметь в Арктике такое же влияние, как и в Средиземноморье. Об этом говорится и в резолюции об арктической политике Евросоюза от 16 марта 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе полагают, что в будущем развитие северных территорий станет неотъемлемой частью политики всех стран-членов ЕС, однако «самой арктической» из них стремится стать именно Финляндия. Поэтому, как заявил годом ранее посол и генеральный секретарь совещательной комиссии по вопросам Арктики МИД Финляндии Харри Мяки-Рейникка, она будет и впредь пытаться играть центральную роль в решении проблем, связанных с развитием Арктического региона.