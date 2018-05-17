Москва, 17 мая, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с монополизацией рынка лекарств, готовится в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания фракционного координационного совета по законотворческой деятельности.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

В частности, по словам Исаева, предлагается запретить заставлять контрагентов подписывать договор о том, что они получают лекарственные препараты у единственного поставщика.

Кроме того, прописывается запрет на продажу лекарств только через единственного дистрибьютора. Вводится и запрет исполнять частичные ограничения на продажу лекарств, исходя из санкционных законов, — Исаев не исключил введения иностранными государствами частичного запрета на участие в госзакпуках.

Одновременно законопроект предусматривает исключение ряда бюрократических препонов при регистрации лекарств.

Законопроект предлагается в развитие дискуссии, вызванной опасениями ввода ограничений или запрета на поставки лекарств из США и иных недружественных стран, подчеркнул парламентарий.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, наделяющий правительство полномочиями с согласия президента принимать ограничительные меры в ответ на санкции США.