Москва, 20 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. По итогам проверки Счетной палатой деятельности «Росатома» возникает ряд вопросов; так, в докладе за 2017 года аудиторы перечисляют нарушения в деятельности корпорации. О чем именно идет речь, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна «Арктика»

Внимание аудиторов привлекли как финансирование ледоколов-«долгостроев», так и источник средств для расширения полномочий «Росатома» на Севморпути. По первому вопросу известно, что контракт с «Росатомфлотом» на строительство трех атомных ледоколов — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — выполняет «Балтийский завод», однако аудиторы указали на отсутствие госэкспертизы проекта, по которому осуществляется строительство. В 2009 году, когда проект был разработан, государственная экспертиза не предусматривалась, и тем не менее, сейчас процесс выглядит идущим с нарушением порядка реализации проекта. Кроме того, по мнению Счетной палаты, «Росатом» не проверил сметы на достоверность, что несет риск завышенной общей стоимости.

Что же касается законопроекта, расширяющего полномочия «Росатома» на Северном морском пути и прилегающих сухопутных территориях, аудиторы обратили внимание на отсутствие информации о том, кто будет оплачивать этот процесс, ведь речь идет, в том числе, о строительстве объектов портовой инфраструктуры и навигационно-гидрографическом обеспечении на трассах Севморпути.

Что значат замечания аудиторов для «Росатома», читайте в статье: Что или кто мешает «Росатому» стать лидером в Арктике?

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