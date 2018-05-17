Ереван, 17 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Для любой революции самым важным испытательным сроком является период сразу после ее победы, выразил мнение в своей очередной статье первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Sputnik / Арам Нерсесян Контрпротест сторонников мэра Еревана

По его словам, этот период характерен тем, что воодушевленные победой граждане начинают заниматься самодеятельностью и пытаются революционными методами решить накопившиеся годами проблемы.

Сегодня мы наблюдаем именно это: по всей территории республики проходят справедливые в своих требованиях, но нерегулируемые революционным центром акции протеста. Конечно, поднимаемые вопросы назревали давно и до сих пор громко не заявлялись только из-за жесткого противодействия режима, насилия силовых структур, террора со стороны криминальных элементов, из-за страха лишиться работы и бизнеса. Сегодня страхи исчезли, и люди пытаются решить их методом движения Пашиняна, дисциплинированно исполняющего инструкции своего лидера. Но их организаторы не учитывают одно важное обстоятельство: Пашинян сегодня является премьер-министром страны, чье важнейшее обязательство заключается в обеспечении нормальной деятельности госорганов. Поэтому даже справедливые требования, сопровождающиеся захватом зданий и перекрыванием улиц, ненамеренно, но направлены против Пашиняна», — пишет Тер-Петросян.

При этом он не исключает, что некоторые из этих акций провоцируются прежним режимом, который отступил, но не капитулировал.

Через пару дней республиканцы утвердят программу правительства, возложив на его главу всю ответственность за управление страной. После этого будут предприняты попытки подобными методами, срывом правительственных законодательных инициатив или путем саботажа постепенно снизить авторитет новой власти и создать в стране ситуацию хаоса. Главным критерием состоявшегося государства является его управляемость и бесперебойная деятельность государственной машины. Если не будет обеспечена управляемость страны, ни одно государство, даже дружеское, не будет воспринимать всерьез власть этой страны. В Армении сложилась исключительная ситуация, когда государственная машина может попросту сломаться, обрекая страну на совершенную неуправляемость», — считает первый президент Армении.

В эти дни по всей Армении проходят различные акции протеста. Коллективы некоторых крупных производственных предприятий бастуют, требуя повысить заработную плату. В Ереване требуют отставки мэра и генерального прокурора. Перекрываются по различным причинам улицы, например, с требованием освободить захватчиков полицейского полка в Ереване летом 2016 года.

Никол Пашинян уже заявил, что решить все вопросы или поменять всех чиновников сразу не получится, для этого нужно время.