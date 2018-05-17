Москва, 17 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова прослезилась при обсуждении вопроса об освобождении от должности председателя Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

«Я старалась, чтобы взаимодействие было наиболее тесным, чтобы наши материалы были востребованными, чтобы на основании предложений совершенствовалось законодательство РФ. И как мне кажется, это удалось», — поблагодарила парламентариев Голикова. «Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты», — Голикова не смогла скрыть слез.

Зал встал и поддержал ее аплодисментами.

«Правительству повезло, что Татьяна Алексеевна будет вести такой сложный участок, как социальный блок. Нам повезло, что Татьяна Алексеевна будет и дальше взаимодействовать с Госдумой. Наше прощание — это, скорее всего, лишь ненадолго, и уже в ближайшее время мы увидим Татьяну Алексеевну в Госдуме, когда она будет участвовать в подготовке законопроектов. Редко бывает, когда все фракции Госдумы, невзирая на свои взгляды, так относятся к представителю Счетной палаты. Татьяна Алексеевна сделала много, чтобы авторитет Счетной палаты был абсолютен», — ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Голикова переходит в правительство на пост вице-премьера.