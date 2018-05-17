Москва, 17 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Власти США работают на подрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и у России осталось не так много вариантов ответа на эти действия в нынешних условиях, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Обсуждать в публичном пространстве претензии сторон друг к другу по поводу «невыполнения» подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на мой взгляд, бессмысленно. В пользу приверженности нашей страны этому документу говорит сам здравый смысл: американские ракеты средней и меньшей дальности, будучи размещёнными в Европе или, например, в Турции, уже в момент подписания этого договора несли для нас стратегическую угрозу, поскольку «доставали» до важнейших для России городов и объектов. В то время как наши ракеты подобного рода для американцев далеко не так опасны.

С тех пор американская военная инфраструктура к нашим границам только придвинулась. Соответственно, американцам хотелось бы напичкать освоенную ими территорию Восточной Европы дополнительным количеством таких ракет. Отсюда их работа на подрыв договора. Кроме того, чисто в пропагандистском плане, тезис о невыполнении Россией ДРСМД работает сегодня на ухудшение восприятия нашей страны европейским общественным мнением.

Любые проблемы с выполнением любого договора в нормальных условиях можно обсуждать и решать. Проблема, однако, состоит в том, что нормальные условия в российско-американских отношениях сегодня отсутствуют. Как убрать наполнившую их конфликтность и вернуться к хотя бы условно понимаемому «нормальному» состоянию?

Вариант первый — прогнуться под американцев. В краткосрочной перспективе он даст некоторый результат, но сущностно приведёт к окончательному разрушению России как политического и культурно-исторического явления. 1990-е покажутся примером суверенного развития.

Вариант второй — дать такой ответ, чтобы желание говорить с нами языком санкций ушло. Дело в данном случае заключается даже не столько в конкретном сегодняшнем содержании этого ответа, хотя оно, безусловно, важно, сколько в демонстрации политической воли последовательно наносить ответный вред США. Америка ведь, будучи глобальной державой, уязвима далеко не только в двустороннем плане.

Промежуточный вариант — «ответим, но только так, чтобы не навредить себе» — бесперспективен и губителен. За 1990-е годы американцы опутали нашу страну такими канатами, что любая попытка выходить из этой зависимости связана с временным нанесением вреда себе. Надо ориентироваться не на этот вред, а на ту задачу, которую мы ставим перед собой на будущее.

Добавлю в заключение, что эта новая волна санкционных завываний Белого дома мне напоминает навязчивые звуки ноющей на улице шарманки из какого-то старого фильма. Шарманщик не просто крутит старую мелодию, но и сам «инструмент» у него заедает. Надо бы закрыть ворота, и за ними и высоким забором эти звуки заглохнут…

Проблема, однако, состоит в том, что и забор разобран, и ворота не закрываются. И ответственность за такую «открытость» во всех смыслах в первую очередь несут именно те представители сегодняшнего российского правящего слоя, против кого лично и против чьих компаний Запад применяет финансово-экономическое давление. Им, правда, в изобретательности не откажешь: материальное бремя этих санкций они вновь перекладывают на простой российский народ.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому против Российской Федерации будут введены новые санкции. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

В качестве причины новых антироссийских мер указано «нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). США регулярно обвиняли Россию в нарушении договора, Москва все обвинения категорически отрицает.