Москва, 17 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Пока в Юго-Восточной Азии закрывают криптовалютные биржи и ограничивают хождение цифровой «валюты», Россия решила восполнить пробелы в своем правовом поле и готова принять новые условия, сложившиеся в мире под напором цифровых технологий, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

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«В законодательстве появятся, в частности, понятия о цифровых правах и цифровых деньгах. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, регулирование в этой сфере создаст основу для налогообложения таких объектов, а сложности с их хождением в основном ареале присутствия заставят инвесторов в цифровые технологии и спекулянтов по криптовалютам частично зайти на рынок России», — пояснил Григоренко.

По его словам, емкость создаваемого рынка в последующие шесть лет может составить до 50 млрд долларов, поэтому виртуальные «деньги» могут стать еще одним драйвером для развития экономики.

«К сожалению, на фондовом рынке России нет финансовых инструментов, которые позволяют стране зайти на криптовалютный рынок уже сейчас, как через майнинговые платформы, так и через криптобиржи, поэтому легализация крипты даст толчок и фондовому классическому рынку России. Первые, кто создаст адаптивные инструменты, получат очень высокую, быструю прибыль», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума заявил что, «сделки в цифровой среде — это та реальность, которую мы больше не можем игнорировать».

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