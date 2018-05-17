Москва, 17 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Минстрой РФ предлагает сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Об этом пишут 17 мая «Известия».

ЖКХ

По мнению специалистов ведомства, такое решение поможет решить вопрос «подкрутки» счетчиков недобросовестными домовладельцами. Также данные приборы будут способны рассчитывать затраты на общедомовые нужды, отметили в Минстрое РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Госдуму РФ был внесён законопроект, согласно которому обязанности по приобретению, установке и обслуживанию счетчиков должны быть возложены на организации, которые осуществляют снабжение домохозяйств водой, газом, теплом и электроэнергией.

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