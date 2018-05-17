Вашингтон, 17 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Данные торгов показывают небольшой рост стоимости биткоина, согласно информации портала CoinMarketCap на 09:22 мск цена данной криптовалюты составляла $8367,74.

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Следует отметить, что на криптовалютной бирже Bitfinex биткоин вырос в цене на 1,67% (до $8348). Добавим, рост стоимости других криптовалют (Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash) показывает большую динамику. В частности, Ethereum подорожал за сутки на 3,34% (до $711).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 мая биткоин вырос в цене до $9375. Ранее криптовалюта показала падение стоимости — на фоне заявлений крупных бизнесменов и инвесторов, о том, что криптовалюты «плохо кончат».

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