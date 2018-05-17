Москва, 17 мая, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Нынешняя Украина не может исполнить Минские соглашения, а все остальное — болтовня, поскольку в противном случае она должна перейти на конфедеративный формат устройства государства с максимальной автономией всех его частей со всеми вытекающими последствиями, заявил 16 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Она на это не готова, у нее вторая возможность — отделить их, сказать: «летите, голуби, летите, вы чужие нашей западенской сущности» и все прочее. Она и этого не хочет… Она хочет зачистить Донбасс, это видно невооруженным глазом, иначе, в противном случае, выполняйте Минские соглашения… Эта зачистка абсолютно опирается на бандеровскую идеологию», — заявил политолог, комментируя недавние высказывания спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера, посетившего прифронтовую зону в Донбассе, и информацию о готовящемся обострении ситуации в этом регионе.

Напомним, Курт Волкер заявил о готовности США оказывать давление на Россию до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. По факту это означает уничтожение ДНР и ЛНР, к чему ранее, в марте, он также призывал. Это вызвало воодушевление украинских властей, которые обещают «контрудар по Донбассу».

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