Луганск, 17 мая, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Девять раз обстреляли украинские военнослужащие Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 16 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, под обстрелы попали пгт Калиново, села Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиновка, Желобок. ВСУ применяли артиллерийские снаряды калибра 122 мм, мины калибра 120 мм и 82 мм, оружие БМП, различные гранатометы и стрелковое оружие.

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Напомним, с 30 марта в Донбассе действует «пасхальное» перемирие, однако украинские солдаты его не соблюдают. В результате из-за ежедневных обстрелов разрушается инфраструктура городов, гибнут и страдают люди.