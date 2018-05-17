Прохоровка, Белгородская область, 17 мая, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Хорошая весть поступила из легендарной Прохоровки Белгородской области, где накануне Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин остался без возможности получать пенсию. Дело в том, что его разбил инсульт, отняв речь и возможность писать. Но, несмотря на то, что при этом абсолютно сохранилось сознание, память и аналитические способности, ни один нотариус не захотел выдавать его дочери новую доверенность, а срок действия старой закончился.

Личный архив семьи Фоминых Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин

История о борьбе семьи солдата с бюрократической машиной, опубликованная редакцией ИА REGNUM, вызвала большой общественный резонанс и злосчастную доверенность всё-таки удалось получить.

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Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM его дочь Марина Фомина, от оформления опеки по ускоренному варианту, которую ей предложили в банке (эта услуга платная, но банк был готов всё оплатить) семья отказалась.

«Отец хочет видеть свою пенсию, а не слышать о ней. Поэтому был ещё один поход к нотариусу, и вопрос решился положительно. Нотариус признал желание клиента осознанным. Сбербанк звонил накануне, предлагал помощь, но у нас всё есть, и я отказалась. Но тем не менее, банк в данном случае сделал все возможное и держит ситуацию на контроле, также он одобрил доверенность и выдачу средств по требованию», — пояснила Марина Фомина.

Напомним, пенсию Николай Васильевич Фомин не получал несколько месяцев. И лишь однажды, собрав последние силы на самостоятельный поход в банк, сделал почти невозможное. Несмотря на то, что почти не ходит и ослеп, а яркий свет доставляет боль, поставил, как мог подпись в документах.

«Есть у банка такое правило, что если подпись меняется, по объективной причине, то она просто фиксируется как новая. Таким образом мы смогли забрать пенсию за три месяца. Но нам тогда никто не посоветовал оформить банковскую карту, а сил на повторный поход уже не осталось. Старик очень ослаб, почти на руках садили его в машину предыдущий раз, там, в банке, у стойки тоже намучился. Но благодаря сильному духу он всё преодолел. Он солдат. Но я его больше никуда не повезу. Так мучить», — поясняла ранее Марина Фомина, заявив что в таком случае они лучше обойдутся без пенсии.

Пережив все неприятности, она пришла к выводу:

«Бюрократическая система отлажена, строга, и с нашей колокольни-жесткосердна. Население делится на тех, кто надеется на заботу со стороны государства, и тех, кто не ждёт милостей… Поэтому происходит масса мошеннических случаев, и пока сам не столкнёшься, не поймёшь, насколько сложны лабиринты логики этих систем. Вам большое спасибо, за участие! Вы их здорово встряхнули. Они переживают за свою репутацию. Сбербанку большое спасибо за участие».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Николаю Васильевичу Фомину исполнилось 93 года. В 20 лет он защищал Советское Заполярье, дальнейшие 40 лет служил на границе в Средней Азии, в высокогорьях Памира. Выйдя на пенсию, участвовал в военно-патриотическом воспитании детворы. Будучи человеком крайне дисциплинированным и ответственным, всерьёз занимался физподготовкой. В 50 лет начал заниматься бегом, марафоном и с тех пор не посещал докторов. В возрасте 40 лет, имея семью, трёх детей, поступил в университет и получил юридическое образование. Имеет звание Заслуженный юрист Таджикской ССР. С 1991 года живёт в Белгородской области, в одном из самых известных мест боевой славы — селе Прохоровка.