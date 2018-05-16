Анкара, 16 мая, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что неспособность к ответу на убийства в секторе Газа продемонстрировали «коллапс» Организации Объединенных Наций, 16 мая передает агентство Reuters.

Палестина

Эрдоган также потребовал от Совета безопасности ООН «большей активности» в вопросе о секторе Газа.

Напомним, 14 мая военные Израиля подавили протест на границе с сектором Газа. Огнем израильских военных были убиты 60 палестинцев, 1700 человек обратились в больницы Газы с ранениями разной степени тяжести.

В тот же день Турция объявила об отзыве своих послов из Израиля и США, 15 мая турецкий МИД потребовал высылки израильского посла из Анкары.

В пятницу 18 мая в столице Турции пройдет экстренный саммит Организации исламского сотрудничества в связи с событиями в секторе Газа.