Тбилиси, 16 мая, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что мечтает о том дне, когда сможет поговорить с российским лидером, но не исходя из его имиджа, а исходя из интереса, который проявляют к Грузии простые российские семьи. Свое заявление Маргвелашвили сделал на встрече со студентами Тбилисского медицинского института, посвященной 100-летию Первой грузинской республики. Этот день как День независимости Грузии страна отмечает 26 мая.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Я мечтаю о том времени, когда буду говорить с лидером России не исходя из его имиджа, а исходя из того интереса, который имеет какая-нибудь российская семья в Перми, Москве или Петербурге, и если российский лидер будет говорить со мной исходя из этого интереса, у нас все наладится», — уверен президент.

Отмечая свою готовность к диалогу с Россией, Георгий Маргвелашвили сослался на результаты различных исследований общественного мнения, согласно которым значительная часть населения Грузии поддерживает налаживание отношений с северным соседом.

В своем заявлении президент тут же сделал отступление и подчеркнул, что красных линий в отношениях с Россией он переступать не намерен и что добрососедство между Грузией и Россией станет возможным тоько после возвращения Грузии «оккупированных территорий».

Георгий Маргвелашвили выдвинул России очередные обвинения.

«Россия старается морально сломить нас созданной ею же реальностью. Мы говорим, что мы прошли гораздо более сложные периоды, гораздо меньше было у нас друзей, а сегодня на нашей стороне стоят гораздо более сильные с экономической и военной точки зрения Европа и Америка. Наше общество сегодня гораздо сильнее, чем раньше, так что посмотрим, кто из нас победит», — подчеркнул президент.

По мнению Георгия Маргвелашвили, политика, которую нынешнее правительство Грузии проводит в отношении России, правильная, так как ориентирована на рациональный диалог.

«Грузинское общество готово к диалогу с Россией, и, естественно, готов и я, но речь идет о конкретных действиях, которые должны быть выполнены. Эти конкретные действия не будут выполнены, если не будет достигнуто соглашение по главным темам. Россия в 2008 году почему-то решила, что имеет достаточный повод изменить карту Грузии танками и автоматами, а потом, через 6 лет решила, что имеет достаточно повода, чтобы изменить карту Украины», — напомнил Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что «оккупация» не нужна ни Грузии, ни самой России, так как «оккупация» — это, по его определению, большой абсурд.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Тальявини, начала именно грузинская сторона.