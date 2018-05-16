Симферополь, 16 мая, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Показатели интенсивности движения транспорта по мосту между Крымом и Краснодарским краем за первые 12 часов превзошли абсолютный суточный рекорд движения через Керченскую паромную переправу, сообщает 16 мая информцентр Крымского моста.

Kremlin.ru Владимир Путин на Крымском мосту

По предварительным данным, за 12 часов в обе стороны по мосту проехало более 13,7 тыс. единиц различного транспорта.

«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тысяч транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тысячи в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехало почти 14 тысяч транспортных средств», — указано в сообщении информационного центра.

При этом отмечено, что в августе 2017 года Керченская паромная переправа поставила абсолютный рекорд транспортного потока, за сутки переместив в обоих направлениях около 13 тыс. транспортных средств.

Таким образом, за неполный день Крымский мост превзошел рекордные показатели паромной переправы. По мнению информцентра, в ближайшей перспективе Крымский мост увеличит транспортный поток между Крымом и Краснодарским краем на 35−40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин лично открыл автомобильное движение по мосту через Керченский пролив, проехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи.