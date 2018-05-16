Симферополь, 16 мая, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД Крыма зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима участниками движения на открывшемся 16 мая мосту через Керченский пролив. Об этом сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД Ольга Кондрашова.

Rk.gov.ru На Крымском мосту

«От очевидцев поступили видеоматериалы о факте нарушения установленного на мостовом переходе скоростного режима несколькими участниками движения», — приводит её слова РИА «Новости».

Как отметила представитель МВД, видеоматериалы были зарегистрированы в установленном порядке и переданы в отделение Госавтоинспекции по городу Керчь «для принятия по ним решения в рамках действующего законодательства».

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Движение по мосту было открыто рано утром 16 мая.

Пока ездить в Крым и обратно могут только легковые автомобили и пассажирские автобусы. Движение грузовых автомобилей по транспортному переходу будет открыто осенью.

В Росавтодоре сегодня напомнили, что максимальная скорость движения по Крымскому мосту составляет 90 километров в час. Движение по трассе контролируется автоматизированной системой управления дорожным движением. На протяжении моста установлено 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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