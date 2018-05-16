Москва, 16 мая, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Движение по Садовому кольцу в Москве перекроют для проведения любительской велогонки и велопарада. Как сообщает пресс-служба ГКУ «АМПП», 20 мая в поддержку развития велоинфраструктуры в Москве пройдут любительская велогонка «Садовое кольцо» и Московский велопарад. Старт первых участников гонки запланирован на 08:50, а велопарада — на 12:00.

Пресс-служба ГКУ «АМПП» Карта перекрытий автомобильного движения в Москве 20.05.2018

В связи с этим с 08:20 будет перекрыто движение по Садовому кольцу, а с 13:00 ограничен въезд автомобилей на улицу Каланчевская. Движение общественного транспорта по Каланчевской продолжится в штатном режиме. Открытие движения на этих участках будет происходить по мере продвижения велоколонны парада.

Также на время работы стартового городка велогонки с 04:00 до 18:00 будет закрыто движение по проспекту академика Сахарова и улице Маши Порываевой.