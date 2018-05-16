Брюссель, 16 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя последние решения президента США Дональда Трампа, заявил, что благодаря им Европейский союз избавился от всех иллюзий. Соответствующее сообщение Туск опубликовал сегодня, 16 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Марк Габриэль Шарль Глейр. Потерянные иллюзии. Между 1865 и 1867

«Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен. Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий», — написал Туск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при президенте Трампе отношения между США и странами Евросоюза существенно ухудшились. Придя к власти, Трамп начал требовать от всех стран ЕС выделять как минимум 2% своего внутреннего валового продукта на нужны обороны.

Для многих стран ЕС это слишком большие суммы, да и потом, они не совсем понимают, что с ними нужно делать, так как в этих странах нет программ по созданию мощных армий.

Затем Трамп решил ввести заградительные пошлины на стратегическое сырье, в частности, на сталь и алюминий, что также не понравилось в ЕС.

Кроме того, Трамп пытается блокировать с помощью своих восточноевропейских сателлитов строительство газопровода «Северный поток — 2», который принесет огромную экономическую выгоду Германии.

Последней каплей стало решение Трампа выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это соглашение предусматривало снятие международных санкций с Ирана в обмен на его отказ от военной ядерной программы и жесточайший контроль за программой мирного атома.

8 мая Трамп заявил, что США из этого соглашения выходят и возвращаются к политике санкций в отношении Ирана. Тем самым Трамп угрожает большому количеству компаний из стран Евросоюза, которые вышли на иранский рынок после снятия санкций.