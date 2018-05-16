Магас, 16 мая, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Покушение на сотрудника прокуратуры совершено в ингушском городе Сунжа. Во дворе дома прокурора взорвалась граната.

Цитата из х/ф «Ленин в 1918 году». Реж. Михаил Ромм. 1939. СССР Перед покушением

«Во двор прокурора неизвестный забросил гранату. Сам прокурор не пострадал. С небольшими телесными повреждениями его охранник доставлен в Сунженскую районную больницу», — пишет интернет-издание «Ингушетия».

Одной из версий произошедшего называют покушение на жизнь сотрудника надзорного ведомства в связи с исполнением им служебных обязанностей. По данным источника издания в силовом ведомстве, прокурор является обвинителем по делу в отношении экс-сотрудников центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии.

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Напомним, в настоящее время в Ингушетии передано в суд уголовное дело, фигурантами которого являются шестеро сотрудников полиции, в том числе начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев. Как сообщало ИА REGNUM, их обвиняют в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе разбойных нападениий и посягательств на жизнь сотрудников полиции, пытках подозреваемых в стенах МВД, вымогательствах денежных средств.

Для выбивания признательных показаний в хранении огнестрельного оружия обвиняемыми использовался в том числе электрический ток. Несколько человек получили серьезные травмы от таких «методов работы», от удушения умер один из потерпевших.

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