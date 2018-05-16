Москва, 16 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Москве за 15 лет существования Московского авиационного центра уже 24 сотрудника получили благодарности президента РФ и мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции 16 мая заявил первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Владимир Сченснович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Интервью с героем

Он отметил, что 13 мая 2018 года Московскому авиационному центру исполнилось 15 лет. За эти годы 11 сотрудников было награждено государственными наградами, 195 — отмечены ведомственными наградами МЧС России. Ещё 261 человек получили грамоты правительства Москвы и МЧС России.

«В 2017 году 15 сотрудников МАЦ получили благодарность и почетные грамоты мэра Москвы, а трём присвоены звания: Почётный спасатель города Москвы — спасателю 1 класса Василию До, Почетный пожарный — присвоено помощнику директора по организации тушения пожаров Сергею Вахрину, Почётный работник транспорта и связи города Москвы присвоено директору ГКУ «МАЦ» Кириллу Святенко», — подчеркнул он.

Сченснович также отметил, что Московский авиационный центр финансируется из бюджета Москвы и находится в ведении департамента ГОЧСиПБ и входит в состав пожарно-спасательного гарнизона. Основным видом деятельности является авиационное обеспечение экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим и выполнение мониторинга и лесопожарной и паводковой обстановки, тушение пожаров на территории Москвы и московского региона.

Он подчеркнул, что первые полеты вертолётов над Москвой начали выполняться в 1991 году для экологического мониторинга Москомприроды с целью выявления источников радиоактивного и химического загрязнения. В 1995 году ГУВД Москвы начало использовать вертолеты Ка-32 для тушения пожаров, с 1995 по 1996 годы вертолет Бо-105 авиации МЧС России выполнял единичные полеты по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на улицах Москвы и МКАД.

За этот период было выполнено 63 полета, 29 пострадавших доставлены в больницы и 35 медицинская помощь была оказана на месте. С 1999 по 2001 годы значительно возросло количество доставленных в больницы. За эти годы медицинский вертолет выполнил 1461 вылетов на ЧС и доставил в больницы 462 пострадавших в тяжёлом состоянии, 677 была оказана медицинская помощь.

Для дальнейшего развития авиационных технологий по обеспечению безопасности жизнедеятельности столицы было принято постановление правительства Москвы от 13 мая 2003 года 351-ПП «О создании государственного учреждения «Московский авиационный центр». Директором авиацентра с первого дня его создания и по сегодняшний является Кирилл Святенко.