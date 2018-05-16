Москва, 16 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 16 мая смотрят на 80 долларов/ 15 мая вечером фьючерсы на сорт Brent поднимались до $79,44 за баррель. После 10% коррекции в начале февраля цены на нефть продолжают восходящий тренд, игнорируя множество факторов, которые раньше приводили к снижению нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В их числе и рост курса доллара, и увеличение запасов, и рост числа бурильных установок в США. Совершенно очевидно, что глобальный экономический рост и геополитическая напряжённость толкают нефтяные цены вверх», — полагает эксперт.

Например, рост индекса доллара на мировом валютном рынке за понедельник-вторник на 1,3% не привело к снижению или стабилизации нефтяных цен, а наоборот нефть прибавила почти 3 доллара/баррель за то же время.

«Сейчас в повестке важных для нефтяных котировок новостей, это возможность реализации в полном объёме американских санкций против Ирана. 15 мая европейские участники ядерной сделки с Ираном и Россия подтвердили решимость соблюдать взятые на себя обязательства. Нефтяной ранок оценивает баланс сил на этом направлении и возможности Ирана продолжать поставки нефти», — пояснил Федоренко.

Другой фактор напряжённости — Венесуэла, в которой должны пройти выборы Президента 20 мая. Ранее США и некоторые латиноамериканские страны пригрозили признать выборы нелегитимными и ввести санкции против Венесуэлы, что приведёт к ещё большему снижению поставок нефти.

«16 мая котировки фьючерсов Brent торгуются в узком интервале $77,83−78,35 немного отступив от вчерашних максимумов. Напряжение и неопределённость на глобальном нефтяном рынке не способствуют быстрому снижению нефтяных цен.

Поэтому сегодня рынок нефти останется вблизи достигнутых уровней, и ожидается, что торговля будет проходить в диапазоне $77,35−78,50 в ожидании новостей», — считает эксперт.

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