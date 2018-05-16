Москва, 16 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Рубль немного скорректировался сегодня, 16 мая, от вчерашнего ослабления выше 62,60 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Диапазон 61,50−62,0 руб./доллар, сформировавшийся после праздников, был пробит вверх. Повод дала небольшая коррекция курса доллара на валютном рынке, динамика которого задавала тон рублю и другим активам, включая валюты развивающихся рынков», — пояснил эксперт.

Сегодня поводом для повышенного спроса на рубли выступают налоговый период и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ. 16 мая Минфин РФ впервые за три недели будет размещать госбумаги на 30 миллиардов рублей.

«15 мая уплатой страховых взносов во внебюджетные фонды начался очередной налоговый период, пик которого приходится на конец месяца, когда экспортеры будут выплачивать НДПИ, это произойдет 25 мая. Налог на прибыль будет уплачиваться 28 мая», — напомнил Мурадов.

15 мая доходность десятилетних облигаций США поднялась до 3,09%. Рост доходности американских долговых бумаг говорит о продолжении укрепления доллара, что является негативом для рубля. Кроме того, при текущей высокой стоимости нефти Минфин РФ будет увеличивать свои покупки валюты в дальнейшем, практически нивелируя рост нефтяных цен для укрепления рубля.

«После небольшого укрепления с открытия на Московской бирже пара USD/RUB снова поднялась до 62,50 руб./доллар и, возможно, продолжит движение наверх при укреплении доллара на мировом валютном рынке.

К евровалюте из-за относительного ослабления евро к доллару рубль более стабилен и третий день сохраняет диапазон в паре EUR/RUB 73,63−74,12. В паре USD/RUB торговый диапазон может быть шире — 62,0−62,77 руб./доллар», — считает эксперт.

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