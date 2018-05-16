Ереван, 16 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Армении не должно быть политзаключенных. Здесь двух мнений быть не может. Об этом 16 мая в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя свою позицию по вопросу политзаключенных.

Он напомнил, что, еще когда он был кандидатом в премьер-министры, в своем выступлении в парламенте он говорил, что эта проблема должна быть решена и что Армения должна освободиться от клейма страны, где есть политзаключенные.

«Многие считают, что после этого мы должны пойти, отпереть все двери тюрем и сказать нашим политзаключенным: «Ребята, выходите». Я считаю, что это неправильный и незаконный путь. Мы должны решать проблему политзаключенных посредством применения предусмотренных законом инструментов. Я занимаюсь этим вопросом и не сомневаюсь, что в ближайшем будущем политзаключенные окажутся на свободе посредством применения тех или иных правовых инструментов», — заявил премьер.

Среди таких инструментов он, в частности, назвал условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование.

При этом Никол Пашинян разделил проблему на две составляющие: политические дела, где не было жертв, и дело «Сасна црер», в котором есть жертвы.

«Я отдаю себе отчет в том, что решение в контексте дела «Сасна црер» очень важно для установления в Армении атмосферы солидарности. По этому вопросу следует провести общественные обсуждения в различных форматах. Мы должны также обязательно пригласить родственников убитых полицейских, побеседовать с ними, выслушать их точки зрения. Следует понять, какие доказательства обоснованы, а какие — нет. Одним словом, следует собрать и подытожить всю информацию и понять, как мы будем распутывать этот клубок, какими методами и в каких объемах», — подчеркнул он.

В этом контексте Пашинян отметил, что для него как для человека, в свое время также бывшего политзаключенным, этот вопрос был одним из первых, которым он озаботился, войдя в кабинет премьер-министра.

«Но я знаю также, что это очень тонкая и сложная проблема, которую следует решать исключительно в правовом поле, а для этого нужно время и прохождение определенных процедур», — подчеркнул он.

В этой связи Пашинян обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к этому вопросу с учетом того, что все вопросы по политзаключенным однозначно должны быть решены.

После отставки Сержа Саргсяна в армянской прессе все чаще звучат мнения, что первым делом Никол Пашинян после избрания премьером должен освободить тех заключенных, которые находятся в тюрьмах по политическим мотивам. В их числе лидер «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян, Шант Арутюнян и еще около 20 человек. Сам Пашинян не раз заявлял, что в Армении не должно быть политзаключенных. Вопрос лишь в том, кого считать политзаключенным и кто это будет определять.

7 мая суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения члену оппозиционного движения «Новая Армения» Андриасу Гукасяну, заменив содержание под стражей подпиской о невыезде. Гукасян находился под стражей с августа 2016 года. Его обвиняют по делу, связанному с событиями двухгодичной давности в ереванском районе Сари Таг. Согласно обвинению, 29 июля 2016 года Гукасян организовал массовые беспорядки, попытался присоединиться к группе «Сасна црер», которая захватила территорию полка Патрульно-постовой службы полиции, с целью вооружиться и вместе с членами группы продолжать удерживать заложников.

Оппозиционер не признает обвинения и утверждает, что подвергается политическим репрессиям. Андриаса Гукасяна считают политзаключенным также многие армянские правозащитные организации.