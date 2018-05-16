Пхеньян, 16 мая, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Власти КНДР поставили 16 мая проведение запланированного саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа под сомнение, пригрозив отменить мероприятие, если Вашингтон продолжит настаивать на «одностороннем отказе от ядерного оружия» Пхеньяна, сообщает американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Соответствующее заявление властей поступило спустя нескольких часов, после того как государственные СМИ Северной Кореи предупредили, что встреча двух лидеров может быть отменена в знак протеста против совместных учений американских и южнокорейских военных.

В заявлении заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Кван отверг требование администрации США о демонтаже своей ядерной программы, как было в случае с Ливией.

«Если США попытаются загнать нас в угол, чтобы принудить к одностороннему отказу от ядерного оружия, мы больше не будем заинтересованы в таком диалоге и не будем даже рассматривать возможность продолжать подготовку к саммиту КНДР — США», — указывалось в заявлении дипломата.

Напомним, ранее северокорейское агентство «Ренхап» сообщило о том, что Пхеньян может отменить саммит КНДР-США из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений. Они уже стали причиной отказа от запланированных на днях переговоров на высоком уровне с официальными лицами Южной Кореи.

В частности, 16 мая должна была состояться встреча представителей двух Корей в приграничном пункте Пханмунчжом. Как ожидалось, что стороны обсудят меры по реализации договорённостей, достигнутых на недавней встрече Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.