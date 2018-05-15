Париж, 15 мая, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

ИА REGNUM

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев. Он сказал, что на встрече была отмечена важность продолжения интенсивных переговоров с учетом завершения избирательного процесса в Азербайджане и Армении.

Эльмар Мамедъяров еще раз выразил готовность Азербайджана к интенсивным переговорам для скорейшего урегулирования конфликта.

В ходе встречи были обсуждены мероприятия, которые проведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ для продвижения переговорного процесса, а также ситуация в регионе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением об итогах встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Париже.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что на встрече были обсуждены возможные варианты содействия мирному процессу.

Личный представитель ОБСЕ Анджей Каспшик проинформировал участников встречи о ситуации на линии соприкосновения. Министр Мамедъяров сказал, что Азербайджан готов к активным переговорам.

Сопредседатели заявили, что встретятся с новым руководством Армении в июне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как 8 мая Никол Пашинян стал премьер-министром Армении, он сделал ряд важных заявлений по урегулированию карабахского конфликта.

В частности по мнению Пашиняна, нелогично, что карабахский вопрос обсуждается в таком формате, в котором этот вопрос не может быть решен. По его словам, действующий переговорный формат не может решить вопрос, когда один из ключевых участников конфликта не принимает участие в переговорах.

«Это не вопрос эмоций, это прагматичный вопрос: мы решаем вопрос, или мы не решаем вопрос. Со стороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики — ИА REGNUM ) могут разговаривать власти Арцаха. Армения также сторона конфликта и она полноценно будет вести переговоры от своего имени. От имени Арцаха должны разговаривать власти Арцаха», — заявил Пашинян в Степанакерте 9 мая.

«В моих заявлениях по карабахскому урегулированию присутствуют серьезнейшие новости, а самая серьезная из них в том, что я готов вести переговоры с президентом Азербайджана от имени Республики Армения, но от имени Республики Арцах с президентом Азербайджана должны вести переговоры власти Арцаха в лице президента республики».

Мнение о том, что Армения также сторона карабахского конфликта вызвало критическую реакцию со стороны уже бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Выступая против идеи о том, что Армения является стороной карабахского конфликта, экс-министр обороны Виген Саркисян сказал следующее: «Три дня назад на пресс-конференции премьер-министр Республики Армения высказал ряд позиций по урегулированию карабахского конфликта, что, на мой взгляд, может быть опасным… Премьер-министр заявил, что не будет резкого поворота в сфере внешней политики, но в то же время намекнул на то, что Армения является стороной конфликта. Это всегда было требованием Азербайджана, в то время как международное сообщество знает, что Армения является гарантом безопасности Арцаха [Карабаха — ИА REGNUM ], партнером по переговорам, но не «стороной конфликта». Это может иметь далеко идущие последствия. Наконец, заявления [Пашиняна] содержат проявления незнания деталей переговоров».

На это заявление откликнулся первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который стоял у истоков переговоров по Карабаху. По его словам, бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, обвиняющий премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот «не владеет деталями переговоров», на самом деле раскрывает свое абсолютное незнание содержания процесса карабахского урегулирования.

Тер-Петросян напомнил, что Армения, Азербайджан и Карабах получили статус «стороны нагорно-карабахского конфликта» со стороны международного сообщества в заключительном документе Будапештского саммита 6 декабря 1994 года и, точнее, в Пражском разъяснении председателя руководящего совета ОБСЕ от 31 марта 1995 года.

«Отсюда становится очевидным, что высказанная Вигеном Саркисяном мысль о том, что Азербайджан всегда настаивал на том, чтобы Армения была признана в качестве стороны карабахского конфликта, является нонсенсом. Азербайджан на самом деле утверждал не это, а то, что Армения должна быть признана стороной не карабахского конфликта, а стороной карабахской войны, то есть агрессором. Это стремление Азербайджана было разрушено блестящими усилиями армянской дипломатии в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, четко определяющих, что азербайджанские районы, прилегающие к Карабаху, взяты не армянской армией, а местными армянскими силами. Если министр обороны Армении не понял этой элементарной реальности, то армянский народ должен быть рад, что он был освобожден от этого человека, который сам себя провозгласил отцом концепции «Нация — Армия», — написал Левон Тер-Петросян.

По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, разница в подходах Никола Пашиняна и прежнего руководства Армении к переговорам по карабахскому конфликту «очевидна и радикальна».

«В последние годы руководство Армении фактически сняло с повестки дня вопрос о признании самоопределения Карабаха, а Пашинян снова вернул этот вопрос в повестку дня. Это первое, а второе — то, что за последние 21 год Армения взяла на себя всю ответственность за переговоры, и Пашинян выступил с речью о возвращении Арцаха за стол переговоров. Это также хорошее и важное изменение», — сказал Колеров в интервью изданию armlur.am.