Окинский район, Бурятия, , 09:23 — REGNUM Двое туристов пострадали при переходе через перевал Горных Духов в Окинском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, они получили травмы при падении с небольшой высоты.

«По словам старшего группы, у двоих мужчин — 59 и 48 лет — травмы грудной клетки и колена. Пострадавшие находятся в сознании», — отметили в ведомстве.

Они находились на базе «Шумакские источники». Для их вывоза пешим порядком, как отмечается, потребовалось бы двое суток. В результате туристов пришлось эвакуировать вертолётом МЧС России в Иркутск, где им оказали медицинскую помощь.

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