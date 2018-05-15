Вашингтон, 15 мая, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Госдепартамент США продолжает подготовку встречи главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на сообщения в СМИ о готовности Пхеньяна отменить саммит из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом заявила на брифинге 15 мая официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

«Ким Чен Ын сказал ранее, что он понимает необходимость и практическое значение дальнейшего продолжения учений Соединённых Штатов и Южной Кореи», — заявила представитель госдепартамента.

Она добавила, что подготовка встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына продолжается.

Напомним, ранее сегодня южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что Пхеньян пригрозил отменить саммит КНДР-США, запланированный на 12 июня, из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений.

Кроме этого, КНДР отказалась от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом. Ожидалось, что представители двух стран обсудят меры по реализации договорённостей, достигнутых на недавней встрече лидера КНДР и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи было отмечено, что Пхеньян расценивает учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder как «репетицию вторжения в КНДР и провокацию на фоне потепления межкорейских отношений».