Берлин, 15 мая, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Петер Альтмайер отправился в Киев с деликатной миссией. Федеральный министр должен был оказать поддержку Украине, не затрагивая при этом интересов России и США. Сделать это довольно сложно, поскольку речь идет, в первую очередь, о поставках российского природного газа в Западную Европу, сообщает сегодня, 15 мая, немецкое издание Die Welt. Сразу после Киева министр намерен отправиться в Москву для дальнейших переговоров.

Die Welt Nord Stream-2

Петер Альтмайер заявил о своем намерении добиться соглашения о «всеобъемлющем энергетическом пакете», который обеспечил бы спрос на природный газ в Западной Европе, и, в то же время, укрепил бы позиции Украины и стран Восточной Европы. Однако многие немецкие эксперты считают задачу Альтмайера почти неразрешимой.

Если российский «Газпром» совместно с западными энергетическими компаниями, наконец, все же построят газопровод, как это и планировалось, то Украина не только лишится значительного объема транзитных сборов в размере порядка 2-х миллиардов долларов в год, но и также фактически потеряет геостратегическое значение для Запада, а этому аспекту Киев уделяет особое внимание.

Берлин, со своей стороны, также хочет предотвратить дальнейшую дестабилизацию Украины. Если совсем недавно Ангела Меркель (ХДС) всецело поддерживала «Северный поток-2», характеризуя его как чисто экономический проект, в реализацию которого государство вмешиваться не должно, то после встречи с украинским президентом Петром Порошенко федеральный канцлер стала все больше акцентировать внимание на «политическом измерении» проекта. Теперь Германия заявляет, что одобрит строительство «Северного потока-2» только в случае, если транзит поставляемого в Европу российского газа хотя бы частично будет проходить через территорию Украины.

Российская сторона уже начала процедуру расторжения транзитных контрактов с Украиной. Однако ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что транзит российского газа через украинскую территорию после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» все же продолжится, но сократится до 10−15 миллиардов кубометров в год. Кроме того, российская энергетическая компания заявила о готовности вести переговоры по транзиту газа и после 2019 года, однако для этого Украине необходимо будет обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

Помимо прочего, президент США Дональд Трамп искоса поглядывает на планируемое строительство нового газопровода по дну Балтийского моря. Вашингтон заинтересован в том, чтобы поставлять больше СПГ в Европу, а, следовательно, и в том, чтобы в будущем Западная Европа, в том числе и Германия, импортировала значительно меньше газа из России.

Тем временем спрос на природный газ в Западной Европе растет, отчасти из-за осуществления энергетического перехода в Германии, а вот его производство в странах ЕС падает. Сильно потрясло европейский газовый рынок землетрясение в Нидерландах, после которого власти страны ввели серьезные ограничения в отношении добычи газа на одном из крупнейших месторождений Европы. Поэтому необходимость импортировать больше российского газа в Европе сейчас ощущается как никогда остро.

Альтмайер, таким образом, должен фактически «жонглировать» сразу пятью шарами, принимая во внимание интересы Германии, Европы, США, но также России и Украины. При этом стоит отметить, что второй газопровод из России в Германию уже получил от Берлина официальное разрешение практически всех необходимых для начала строительства структур.