Санкт-Петербург, 16 мая, 2018, 00:30 — ИА Регнум. В Петербурге начал свою работу VIII Международный юридический форум. Проводящееся с 2011 года и уже ставшее традиционным, это мероприятие предваряет Петербургский международный экономический форум, который в этом году начнется 24 мая.

Government.ru Дмитрий Медведев на ПМЮФ в 2017 году

В «нулевой» день Юридического форума, 15 мая, в Северной столице прошла церемония объявления лауреата премии ПМЮФ-2018 в области частного права, а также состоялась конференция Конституционного суда РФ.

Сегодня, 16 мая, на форуме выступит председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он поучаствует в главном событии форума — пленарном заседании на тему «Будущее юридической профессии».

Помимо этого, участники форума обсудят противодействие допингу и защиту прав спортсменов, долгосрочные инвестиции, юридическое образование, правовое регулирование в сфере финансовых и IT-технологий, борьбу с терроризмом и многие другие темы.

Форум продлится до 19 мая, за это время состоится около сотни дискуссий, лекций, презентаций и других мероприятий.

Так, в среду пройдет дискуссия на тему Европейской конвенции по правам человека в контексте российского права, в которой поучаствует и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов и зампред ЕСПЧ Ангелика Нуссбергер, а также гендиректор по правам человека Совета Европы Христос Якумополус.

В четверг в рамках форума с лекцией перед участниками мероприятия выступит председатель КС РФ Валерий Зорькин.

Одним из заметных событий форума обещает стать юридический батл между человеком и роботом.

Среди участников ПМЮФ-2018 — известные юристы, адвокаты, общественные и религиозные деятели, судьи, правоведы и другие специалисты в юридической сфере из России и зарубежных стран.

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Дмитрий Медведев также посетит станцию метро «Новокрестовская», построенную в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года, который стартует в 14 июня.