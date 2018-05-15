Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о структуре второго правительства Дмитрия Медведева. Указ опубликован сегодня, 15 мая, на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно этому указу Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) упраздняется и передает все свои функции новообразованному Министерству науки и высшего образования.

«Упразднить… Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом Министерству высшего образования и науки Российской Федерации», — сказано в указе президента.

Напомним, Министерство науки и высшего образования создано из разделенного Министерства образования и науки. На базе Минобрнауки создаются два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.