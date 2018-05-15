Москва, 15 мая, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Госдуме осудили действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и требуют от властей немедленного освобождения представителя СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Ssu.gov.ua СБУ

Комитет Госдумы по информполитике расценивает действия украинских силовиков как беспрецедентную провокацию в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг и действующих в соответствии с законодательством Украины.

«Задержание Кирилла Вышинского и штурм киевского офиса РИА Новости являются откровенным произволом со стороны украинских спецслужб. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным для общества преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода слова и неприкосновенность личности», — говорится в заявлении комитета Госдумы.

Комитет «призывает международные организации, следящие за соблюдением прав человека, в частности, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий акт нарушения прав журналистов, и требует от киевских властей незамедлительного освобождения представителя РИА Новости, а также проверки действий СБУ на соответствие законодательству Украины».

СБУ сообщила о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина. Сотрудники ведомства изъяли документацию, которая, по их мнению, полностью подтверждает материалы досудебного следствия. СБУ также задержала руководителя портала Кирилла Вышинского.