Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Петербургские чиновники вновь отказали жителям района Купчино на юге города в возможности выйти на митинг в парк Интернационалистов, которому, как опасаются петербуржцы, грозит застройка. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в инициативной группе.

Gov.spb.ru Парк Интернационалистов

В четверг, 17 мая, Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрит заявку 527 граждан на проведение общегородского референдума о судьбе этого парка. Референдум, по задумке инициаторов, должен определить, можно ли в зеленой зоне возводить гигантский торгово-развлекательный центр с океанариумом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге инициировали референдум о застройке парка в Купчино

Активисты хотели провести митинг в парке Интернационалистов в Купчино 17 мая, но Смольный отказался согласовать заявку по причине того, что в это же самое время там якобы пройдет районное «культурно-массовое мероприятия» с участием «православной молодежи» и прихожан местной церкви, посвященное «перенесению мощей чудотворца Николая». В качестве альтернативы купчинцам предложено отправиться на 35 км на север — в Удельный парк на другой конец города.

Затем активисты подали заявки на 23 и 24 мая, но оказалось, что в первый день Фрунзенский район будет в парке отмечать День молодежи, а во второй — День Кирилла и Мефодия.

Активисты сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что не хотят перемещаться в другой район города в Удельный парк, поэтому уже подали заявку в Смольный с предложением еще восьми альтернативных вариантов в пределах Фрунзенского района.

Читайте ранее в этом сюжете: ТРЦ вместо парка: власти Петербурга упорно не слышат горожан

Ранее Смольный решил не возвращать огромному участку статус зеленых насаждений общего пользования и поддержал проект застройки. Владельцы компании «Оптима» планируют возвести комплекс площадью 190 тыс. кв. метров, где океанариум на 750 зрителей займет лишь незначительную долю площадей. Все остальные помещения отдадут под торговые павильоны, кинотеатр, зону экстремальных видов спорта и прочее.

Активисты предлагали отдать инвестору другой участок — пустующую территорию, которая должна была пойти под резервный стадион «Зенита» в Купчино, пока клуб не отказался от этой затеи. Однако губернатор Георгий Полтавченко не счел возможной такую рокировку, потому что непостроенный стадион еще может понадобиться — если город подаст заявку на летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 годов.